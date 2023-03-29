الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تطرح حلا وسطا ربما يكسر الجمود في مفاوضات الطاقة النووية



وسط مفاوضات متوترة بين الدول الأوروبية بشأن دور الطاقة النووية، طرحت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلا وسطا، ربما يكسر الجمود ويسمح بمكسب صغير لفرنسا، إحدى الدول الرئيسية المنتجة للطاقة النووية.

وطبقا لمسودة وثيقة، اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، اقترحت السويد لغة تسمح للدول بخفض أهدافها للهيدروجين الأخضر، بضم الوقود، الذي تنتجه مصادر الطاقة "غير الأحفورية".

ويتجه الاتحاد الأوروبي نحو مفاوضات حاسمة، اليوم، حول أهداف الطاقة المتجددة لديه، مع الدول التي تبحث كيفية الاضطلاع بدور محتمل في الطاقة النووية.

وستكون فرنسا من المستفيدين الرئيسيين للإجراء؛ بسبب استخدامها الواسع للطاقة النووية.

يشار إلى أن الصراع بشأن الدور، الذي تلعبه الطاقة النووية، في انتقال الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي، واحد من أكثر الصراعات التي شهدت انقساما، منذ أن اقترحت المفوضية الأوروبية أولا قواعد لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتحددة، قبل حوالي عامين.