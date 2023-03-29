قصور الثقافة تنعي الناقد والمترجم الكبير السيد إمام

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس الهيئة إن الراحل الكبير قدم عطاء حافلا في الحياة الثقافية، حيث يعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين، كما ساهم بشكل مؤثر في فعاليات الثقافة الجماهيرية عبر ترأسه نادي الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات، وعمله مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات.

وقدّم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل الكبير ونجله الروائي طارق إمام، وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

الناقد والمترجم الكبير السيد إمام من مواليد محافظة البحيرة عام 1945، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، يعد أحد أصحاب المشروعات الكبرى في مجال الترجمة، حيث ترجم في هذا المجال عشرات الكتب النقدية والدراسات الفكرية، وتم تكريمه عام 2017 في فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره الأدبي البارز ورحلة عطائه الكبيرة وما قدمه للمكتبة العربية.

ومن ضمن كتبه المترجمة والتي قدم لكثير منها: "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن، "أقنعة بارت" لجوناثان كلر، "الميتافكشن" باتريشيا ووه، "تعليم ما بعد الحداثة.. المتخيل والنظرية" لبرندا مارشال، وغيرها الكثير، وله العديد من المقالات والدراسات المتخصصة.