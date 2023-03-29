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بوتين: ارتفاع حجم التبادل التجاري لروسيا مع الشركاء الأجانب الرئيسيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 3:40 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الدوليين الرئيسيين آخذ في النمو.

وأوضح بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، أن تنشيط حركة التجارة الخارجية مع شركاء روسيا راجع إلى تيسير الخدمات والأمور اللوجستية.

كما أكد الرئيس الروسي، أنه لا يزال هناك العديد من المهام الرئيسية يتعين القيام بها؛ من بينها: العمل على زيادة سعة القدرة التخزينية لحوض بحر آزوف والبحر الأسود، إلى جانب رفع مستوى الطاقة في البلاد.


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