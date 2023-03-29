كوريا الجنوبية تسعى لتمديد عمل مفاعل نووي بعد انتهاء فترة عمله في أبريل المقبل

تسعى كوريا الجنوبية لتمديد عمل المفاعل النووي كوري رقم 2، بعد انتهاء دورة عمله التي تستمر 40 عاما، وفقا لما ذكرته وزارة الطاقة في رسالة إلكترونية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفاعل سوف يكمل 40 عاما في الثامن من أبريل المقبل، وسوف يتم تعليق أعماله حتى يحصل على الموافقة التنظيمية.



وأوضحت الوزارة أنه من أجل الاستمرار في عمل المفاعلات لما بعد دورة عملها المقررة، يجب إجراء تقييم للسلامة وتحديث للمنشآة، وهذه الاجراءات تستغرق ما يصل إلى 4 أعوام.



وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية تسعى لاستئناف عمل المفاعل بحلول يونيو 2025.



وكان المفاعل كوري رقم 2، الذي تبلغ طاقته 650 ميجا وات، قد بدأ عملياته التجارية في أبريل 1983.