

الشعور بالتعب والخمول بعد الإفطار، حالة يشعر بها الكثير من الأشخاص بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبدو الأمر كما لو أن جسدك ينطفئ وتريد النوم فقط، وحتى بعد ساعات من الإفطار لا يزال جسمك يشعر بالآثار ويبقى في حالة خمول، ويُطلق على المصطلح الطبي لهذه الحالة اسم "النعاس بعد الأكل"، والمعروف أكثر باسم غيبوبة الطعام، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الغيبوبة الغذائية ليست ضارة بالجسم ولكنها قد تكون غير مريحة وتؤثر على إنتاجيتك.

وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول أسباب الشعور بالتعب والخمول بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وذلك كما نشرها موقع "ديلي".

هناك العديد من النظريات حول سبب حدوث ذلك، وتشير إحدى هذه النظريات إلى أنه أثناء تناول الطعام يزداد نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي "PNS" في الجسم، ويقل نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي "SNS"، ويؤدي هذا التحول في النشاط اليومي إلى حالة من انخفاض الطاقة والرغبة في الراحة، وكلما كبرت الوجبة، كلما زاد التحول.

وهناك نظرية أخرى تعتمد على نوع الطعام الذي نستهلكه، وعند استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يتم هضم الكربوهيدرات الموجودة في الطعام بسهولة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وبالتالي يتوفر المزيد من الجلوكوز حتى يمتصه الجسم، ولكن عند امتصاص مستويات أعلى من الجلوكوز، تزداد مستويات الأنسولين، وهذا يزيد من تناول الدماغ لنوع من البروتين يسمى التربتوفان، والذي يتم تحويله إلى السيروتونين الذي يتحول بعد ذلك إلى الميلاتونين، مما يؤدي إلى النعاس.

وأكدت الأبحاث أنه لم يتم العثور على طريقة دقيقة للتعامل مع غيبوبة الطعام حتى الآن، ولكن القيام بأشياء مثل الخروج في نزهة على الأقدام بعد الإفطار، أو تناول كميات صغيرة، وتجنب الكربوهيدرات أو الوجبات الغنية بالبروتين يمكن أن يساعدك في التعامل مع غيبوبة الطعام إلى حد ما.