شئون الحرمين تُفعل مبادرة «سوار غرس العطاء» للأطفال في المسجد الحرام

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية برئاسة شئون الحرمين، وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان " سوار غرس العطاء " خلال شهر رمضان المبارك للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وقالت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية مريم بنت قاسم الأهدل في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة( توسعة الملك عبد الله ).