 توقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الطقس.. ومحافظ كفر الشيخ يناشد الصيادين عدم الخروج - بوابة الشروق
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توقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الطقس.. ومحافظ كفر الشيخ يناشد الصيادين عدم الخروج

محمد نصار:
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:55 م

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الصيد بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين، عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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