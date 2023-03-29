فالي البرازيلية للتعدين توافق على دفع 56 مليون دولار لتسوية قضية التضليل في الإفصاح عن سلامة سدودها

وافقت شركة التعدين البرازيلية "فالي" على دفع 9ر55 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي يتهمها بالتضليل في الإفصاح عن عوامل السلامة والأمان في السدود التابعة لها والتي انهار أحدها في البرازيل عام 2019.

ففي يناير 2019 انهار سد في أحد مناجم تعدين خام الحديد تابع للشركة في البرازيل بشكل مفاجئ مما أدى إلى مقتل 260 شخصا على الأقل تنيجة الانهيارات الطينية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية في بيان مساء أمس الثلاثاء إن فالي وافقت على تسوية الاتهامات الموجهة إليها منذ أبريل الماضي والمرتبطة باتهامها بنشر بيانات غير حقيقية ومضللة بشأن سلامة سدودها قبل 2019.

وتقول شكوى هيئة الأوراق المالية والتداول إن السد الذي تعرض للانهيار لم يكن متوافقا مع الاشتراطات الدولية للسلامة، رغم أن فالي كانت تؤكد للمستثمرين أن سدودها حاصلة على شهادات السلامة.

وتشترط التسوية التي مازالت تحتاج إلى موافقة المحكمة الجزئية لمقاطعة شرق نيويورك قيام فالي بدفع غرامة مدنية بقيمة 25 مليون دولار بالإضافة إلى 9ر30 مليون دولار كفوائد عن الفترة السابقة على صدور الحكم، مع التعهد بعدم انتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.