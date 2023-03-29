نهى العمروسي: رفضت الظهور عارية تماما في بطولة بهوليوود

كشفت الفنانة نهى العمروسي عن تلقيها عرضا للقيام ببطولة فيلم في هوليوود، يتضمن الظهور عارية.

وقالت نهى العمروسي خلال استضافتها في برنامج VIP، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "العرض لم يكن لمشهد واحد، وكان بطولة في هوليوود، وكان أكثر من مجرد الظهور عارية".

وأضافت: "لم أوافق على الفيلم، وطلبت الاستعانة بدوبليرة في المشاهد العارية، لأن هذا الكلام لا يجوز في مجال الاحتراف".

وتابعت: "تم ترشيحي للفيلم وعملت تجربة أداء في فيلا في الهرم، مع الطرف المصري المتواصل مع منتجي الفيلم، وكان المفترض يشترك فيه عبد الله محمود، لكن أنا مسلمة ومصرية، وكنت وقتها متزوجة، ولو عملت الفيلم كان مستحيل أرجع مصر".

‎الجدير بالذكر أن برنامج «vip» يعرض على شاشة «هي» يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.