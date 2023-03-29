شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ستهم"، تصاعدا في الأحداث بشكل كبير، بعد ما تعرضت له الشخصية الرئيسية بالعمل من ظروف صعبة وصدمات، ازدادت بوفاة ابنها الأكبر أمام عينيها.

وانتهت الحلقة السادسة بمشهد صادم يحبس الأنفاس، بشأن عبد الرحمن ابن ستهم "روجينا"، في ظل تهديد "لودر" لحياته خلال وجوده في منطقة المحاجر بالجبل الأبيض.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ستهم" بحدث دامي حيث توفي عبد الرحمن، أمام والدته "ستهم"، التي ذهبت إلى حلاق القرية، لتحلق شعرها كاملا، في نهاية الحلقة.

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.