البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاضا سريعا لمعدل التضخم

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يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو بصورة سريعة، وفقا لما قاله كبير الاقتصاديين بالبنك فيليب لين.

وقال لين في حوار مع صحيفة دي تسايت الألمانية اليوم الأربعاء إن البنك المركزي يتوقع تسجيل" تراجع سريع في معدل التضخم".

وقد تراجع معدل التضخم بالفعل خلال الأشهر الماضية. ولكن في ظل تسجيل معدل تضخم يبلغ 5ر8% مازال يعد المعدل أعلى من هدف البنك على المدى المتوسط وهو 2%.

قال لين: "حاليا نحن من المحتمل أن نكون في المرحلة الأكثر صعوبة بالنسبة للتضخم".

وأضاف: "أسعار الأغذية مازالت مرتفعة للغاية، وهذا ما يراه الأفراد عندما يذهبون للمتاجر".

وأوضح لين أن أسعار الطاقة تراجعت بالفعل، مضيفا أن هناك عقبات أقل أمام سلاسل الامداد، أضرت بالانتاج خلال العامين الماضيين.

وقال إن هناك تحسنا سوف يكون تدريجيا خلال الربيع والصيف، ولكن "سوف يكون قويا في الشتاء".

وأشار إلى أنه من أجل ضمان انخفاض معدل التضحم إلى 2%، هناك حاجة لرفع معدل الفائدة مجددا.