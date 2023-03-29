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ارتدت البورصة المصرية إلى اللون الأخضر بمكاسب كبيرة، اليوم الأربعاء، بعد يومين من الخسائر المحدودة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 3.17%، ووصل إلى مستوى 16411.37 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في جلستي الاثنين والثلاثاء بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي، بينما ارتفع في جلسة الأحد بنسبة 2.3%.

وتترقب البورصة المصرية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 300 نقطة أساس.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "مواصلة محاولات الارتداد وتجاوز مستوى المقاومة 16,100 نقطة، يتمهد الطريق إلى مستوى 16,500 نقطة".

وأضاف: "ننصح المتداول على المدى القصير بوضع أوامر حماية الأرباح عند أقل مستوى مسجل في الجلسة الماضية لضمان أفضل تحكم في المخاطر".