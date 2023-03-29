سنغافورة وبريطانيا تبدآن محادثات بشأن معاهدة استثمار ثنائية جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية والاستثمار في سنغافورة، إنه يرجى من معاهدة الاستثمار الثنائية الجديدة بين سنغافورة والمملكة المتحدة، إلغاء معاهدة الاستثمار الثنائية القائمة التي دخلت حيز التنفيذ في 1975.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزارة التجارة والاستثمار، القول إن المعاهدة ستشمل تعزيز القواعد الحديثة بشأن معاملة الاستثمارات والمستثمرين من سنغافورة والمملكة المتحدة؛ بهدف تحديث حماية الاستثمارات واستكشاف دعم تسهيل الاستثمار.

وجاء في البيان، أنه بإعطاء المستثمرين المزيد من اليقين والثقة، سوف توفر معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وسنغافورة أساسا قويا لتدفقات الاستثمار المتبادلة.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر أوروبي في سنغافورة حيث توجد هناك حصص استثمارية قدرها نحو 130 مليار دولار سنغافوري.

وتعد سنغافورة، ثالث مستثمر أسيوي لبريطانيا، حيث هناك حصة استثمارية قدرها 65 مليار دولار سنغافوري.