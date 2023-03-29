مسئول روسي: انقطاع الكهرباء عن مدينة ميليتوبل جراء تعرض منظومة الطاقة لقصف أوكراني

أفاد ممثل بإدارة الطوارئ الروسية في مقاطعة زاباروجيا، اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ميليتوبل جراء قصف القوات الأوكرانية لمنظومة الطاقة في المدينة، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة للمدينة أيضا.



واتهمت سلطات مقاطعة زاباروجيا القوات الأوكرانية بتعمد استهداف البنية التحتية المدنية في المدينة، وأكدت تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم صاروخي أوكراني علي ميليتوبل، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



يذكر أن خدمات الطوارئ الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، قصف القوات الأوكرانية مستودعا للسكك الحديدية في مدينة ميليتوبول، دون وقوع إصابات.



كانت سلطات زاباروجيا قد حذرت في وقت سابق من تحضير سلطات كييف لتنفيذ استفزاز بالتزامن مع زيارة متوقعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي إلى محطة زاباروجيا النووية.