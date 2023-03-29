مؤسسة العربي لتنمية المجتمع تُكرم أمهات محافظة المنيا المثاليات

في احتفالية كبيرة، شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية وضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة 104 والذي شاركت به مجموعة العربي بالعديد من الفعاليات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن ، الدكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، حيث تم تسليم 20 جهاز من الاجهزة المنزلية للأمهات، مهداه من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

أكد نائب المحافظ حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة المصرية والتي تعد محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية ، موجها التحية والتقدير إلى كل أم ضحت من أجل أبنائها، كما وجه تحية شكر وتقدير لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلى ما لديهن، فداء لعزة وكرامة الوطن.

كما أعرب نائب محافظ المنيا عن شكره العميق لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع على هذه اللفتة الجميلة تجاه أمهات المنيا العظيمات وأن هذا ليس بجديد على المؤسسة.

وكرم نائب المحافظ الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والمجالس المحلية، كما كرم السيدة زينب عبدالمعبود، ابنه مركز مغاغة، والفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023. كما كرم نائب المحافظ السيدة أم مينا الجزارة والتي كرمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا، ضمن عدد من النماذج الملهمة في مختلف المجالات.

كما كرم نائب المحافظ أسرة المهندسة سالي وليم مديرة منطقة المنيا بجهاز التعمير سابقا، والتي وافتها المنية الشهر الجاري.

من جانبها، أعربت صباح العربي عن سعادتها بتكريم الامهات المثاليات في محافظة المنيا؛ لدورهن العظيم في تربية جيل واعي ومتعلم من الابناء، مؤكدة أنهن يضربن أروع الأمثلة في التضحية والعطاء وأنه مهما قدمنا لهن فهو قليل من القيمة العظيمة والاهمية الكبيرة لهؤلاء الأمهات، فالأم تخرج للمجتمع كل نبت طيب ونفعا جميلا وهي التي تتحمل كل الصعاب والمشقات دون كلل او ملل بل انها تقابل كل ذلك بالبسمة التي تذيب كل صعب وتهون كل كرب وأن مؤسسة العربي تقدر دور المرأة جيدا فهي تعلم قيمتها في المجتمع.