الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لتعزيز الاستهلاك المحلي

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أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أوامره للحكومة اليوم الأربعاء، بوضع إجراءات لتعزيز الاستهلاك المحلي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال ترأسه لاجتماع اعتيادي بشأن الأمور الاقتصادية والمعيشية مع الوزراء المعنيين بالوضع الاقتصادي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن يون القول في اجتماع عقد بالمكتب الرئاسي: "علينا أن نسعى جاهدين لإحياء الاقتصاد من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي"، مشيرا إلى الصعوبات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن التضخم المرتفع وارتفاع معدلات الفائدة والعوامل الخارجية المتعددة.

وأضاف: "التباطؤ الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين يؤدي أيضا لضعف الصادرات، التي تعد قوة دافعة رئيسية لاقتصادنا"، مشيرا إلى صادرات أشباه المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكر يون أن إدارته اتخذت عدة خطوات للحد من ارتفاع الاسعار المتعلقة بتكاليف المعيشة الأساسية والتوسع في المساعدات المالية والضريبية للتجار الصغار.

وقال: "الآن علينا أن نفكر في سبل لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة من خلال تعزيز الطلب المحلي"، مشيرا إلى الربط بين الاستهلاك ومبيعات عدة أغراض ثقافية وسياحية، بالإضافة إلى السلع المحلية والمتخصصة.

وأوضح يون أن تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، يؤديان لإيجاد ظروف ملائمة لعودة قطاعات الغذاء والضيافة والسياحة لمستويات ما قبل الجائحة.