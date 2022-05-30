صادرات مصر إلى بولندا تتجاوز نصف مليار دولار للمرة الأولى

أعلن جهاز التمثيل التجاري عن تحقيق صادرات مصر إلى بولندا أداءً استثنائياً خلال عام 2022، حيث تجاوزت حاجز النصف مليار دولار للمرة الأولى.

وأوضح أن صادرات مصر لبولندا زادت بقيمة 208 ملايين دولار بنسبة 68.5% لتبلغ 511,5 مليون دولار خلال 2022، مقارنة بنحو 303,5 مليون دولار خلال 2021.

وأكد الجهاز أن هذا التطور اللافت جاء متوافقاً مع الزيادة المضطردة في الصادرات المصرية إلى بولندا على مدى السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في التقرير التحليلي الذي تلقاه الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري من المكتب التجاري المصري في وارسو حول تطور التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال عام 2022 مقارنة بالعامين السابقين ومن واقع إحصاءات التبادل التجاري الصادرة عن وزارة المالية البولندية.

وذكر التقرير أن القطاعات التصديرية الرائدة التي قادت إلى تحقيق تلك الطفرة في العامين الأخيرين شملت المنتجات البتروكيماوية (البوليمرات والمركبات الكيميائية، والأسمدة (اليوريا)، والمنسوجات والملابس والمفروشات، والحاصلات الزراعية الطازجة والمجمدة والمجففة، فضلا عن الفوسفات والمنتجات المعدنية.

وأشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من بولندا خلال مجمل عام 2022 إلى 383.2 مليون دولار مقارنة بنحو 417.2 مليون دولار خلال العام السابق وبنسبة تراجع بلغت 8.1%.

وتركزت الواردات المصرية من بولندا في عدد من البنود التقليدية والمواد الخام والسلع الوسيطة مثل الفحم، والآلات والمعدات الزراعية، والإطارات، وسيارات الإسعاف والأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان.

ونوه التقرير بأن هذه المؤشرات الإيجابية أدت إلى تغير جذري في حجم وهيكل ميزان التبادل التجاري بين مصر وبولندا، حيث اقتربت قيمة التجارة بين البلدين خلال 2022 من 900 مليون دولار، فضلاً عن تحول العجز إلى فائض لصالح مصر بقيمة بلغت نحو 128.3 مليون دولار.

وأكد أن ذلك جاء تتويجاً لجهود المكتب التجاري في وارسو لتنمية الصادرات المصرية إلى السوق البولندية والسعي للاستفادة من التطورات التي طرأت على سلاسل الإمداد عقب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وتزايد التوجه نحو الاعتماد على مصادر آمنة وقريبة مثل مصر، وهو تطور مهم يجري البناء عليه لزيادة الاندماج بين مجتمع الأعمال المصري والبولندي، ومساندة توجه الشركات البولندية للاستثمار في مصر للإفادة من المناخ الجاذب والسوق الواسع والانطلاق منها إلى أسواق أكبر إفريقياً وعربياً.