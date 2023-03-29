اختتام بطولة الجمهورية للكيك بوكسينك

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اختتمت قبل أيام بطولة الجمهورية للكيك بوكسينك التي اقيمت بنادى طلائع الجيش من ١٨ حتى ٢٢ مارس الجاري.

وقد فازت اللاعبة روان سيد عبد الجواد من فريق الوادي الجديد في وزن كيلو ٥٦، والتي سبق لها الفوز اكثر من مرة في البطولات السابقة، ويدرب الفريق فولى ابو حسيبه.

كما فاز محمد عبد المنعم في وزن كيلو ٧٥، وعمر احمد محمد حماد وزن في ٦٧ كيلو ،وفاز احمد اكرم خلف الله في وزن ٦٧ كيلو.

وإسلام عبد الوهاب في وزن ٧٢ كيلو، وزياد فولى أبو حسيبه وزن ٦٧ كيلو، ورناء احمد عبد الدايم في وزن ١٧ كيلو كما فاز رائف احمد عبد الدايم في وزن ٤٥ كيلو، وعبدالخالق احمد عبد الخالق في وزن٣١ كيلو.

وقد حصل على المركز الثانى اللاعب محمد فولى ابو حسيبه في وزن ٧١ كيلو ،ورواء احمد عبد الدايم في وزن٥٤ كيلو.