من المقرر تجديد متحف الهجرة، في جزيرة "إليس" بميناء نيويورك بالكامل، بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.

وذكرت مؤسسة "تمثال الحرية" في جزيرة إليس، التي تدير الجزيرة، بالتعاون مع خدمة "المتنزهات الوطنية الأمريكية"، أنه سيتم تحديث المتحف، الذي تم افتتاحه في عام 1990، ويزوره حوالي مليوني شخص سنويا وتحسينه بحلول عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع أرشيف المتحف، الذي يضم حاليا حوالي 65 مليون وثيقة هجرة، ليشمل مواد من موانئ أمريكية أخرى. وستتمكن الأطراف المهتمة بعد ذلك من البحث في حوالي 154 مليون وثيقة، للحصول على معلومات بشأن تاريخ عائلاتهم.

وكان المتحف قد أغلق في عام 1954، لأنه لم يعد من الممكن تركيز تدفق المهاجرين في مكان واحد. وأصبحت الجزيرة، منذ ذلك الحين واحدة من مناطق الجذب الأكثر شعبية في نيويورك.