 السفير الكوري لدى أستراليا يقدم استقالته وسط جدل حول تعيينه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الكوري لدى أستراليا يقدم استقالته وسط جدل حول تعيينه


نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 9:58 ص

قدم السفير الكوري الجنوبي لدى أستراليا لي جونج-سوب، الذي شغل منصب وزير الدفاع في السابق استقالته اليوم الجمعة وسط انتقادات متزايدة لتعيينه وعودته المفاجئة إلى بلاده بعد الكشف عن خضوعه لتحقيق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن استقالة "لي" جاءت قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أبريل المقبل.

وقال محاميه كيم جيه-هون للصحفيين إن "لي" قدم استقالته إلى وزير الخارجية اليوم الجمعة.

وكان "لي" يواجه انتقادات لتعيينه ومغادرته في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيق من قبل مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين في وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي.


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