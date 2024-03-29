ألمانيا: 34 حزبا تخوض الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل

يخوض ما إجماليه 34 حزبا وتنظيما سياسيا آخرا في ألمانيا، الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.

ووافقت لجنة الانتخابات الاتحادية، على ما مجموعه 35 حزبا وجمعية في اجتماعها العام في برلين اليوم الجمعة.

ونظرا لأن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ سيخوض الانتخابات في بافاريا فقط، وأن شقيقه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، سيخوض الانتخابات في جميع الولايات الاتحادية الأخرى، فلن يكون هناك سوى 34 حزبا وجمعية على بطاقات الاقتراع.

ويشارك حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الشعبوي الذي تأسس حديثا و جماعة "الجيل الأخير"، وهي إحدى أبرز الجماعات المعنية بمكافحة تغير المناخ في الانتخابات لأول مرة.

وبالإضافة إلى الأحزاب القائمة، تم قبول مجموعات أصغر ذات اهتمامات خاصة، على سبيل المثال حزب العقل، وحزب العالم البشري - من أجل رفاهية وسعادة الجميع، أو حزب أبحاث التجديد الطبي الحيوي.

وتحققت لجنة الانتخابات الاتحادية مما إذا كانت الأحزاب والجمعيات السياسية قدمت جميع الوثائق اللازمة.

وينبغي على أي شخص غير ممثل في البرلمان الأوروبي أو البرلمان الاتحادي الألماني أو برلمان الولايات، على سبيل المثال، أن يكون قادرا على تقديم عدد معين من توقيعات المؤيدين وتقديم نظام أساسي وبرنامج سياسي.

ويمكن للشعب الألماني انتخاب 96 نائبا أوروبيا في 9 يونيو.

وبعد تخفيض سن التصويت، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما من التصويت لأول مرة.