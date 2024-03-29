اليابان تعتزم استئناف تمويل الأونروا



قالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اليوم الجمعة، إن بلادها أجرت تعديلات أخيرة لاستئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتعتزم تسريع هذه العملية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، ولفتت يوكو، إلى أن الأونروا، تحظى بقبول واسع على صعيد العالم، وتتمتع بدور مهم يصعب تعويضه.

وأشارت إلى لقائها، الخميس، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في طوكيو، بهدف بحث استئناف المساهمة المالية في تمويل الوكالة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضحت أن اليابان قدمت الدعم للأونروا منذ أكثر من 70 عاما.

وأكدت يوكو، على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم استخدام المساعدات في أي "أنشطة إرهابية".

وأضافت أنهم يقومون بالترتيبات النهائية لضمان استئناف مساهمات اليابان في الأونروا.

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن مشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض تلك الدول راجعت في مارس الجاري، قراراتها إزاء الأونروا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.

كما استأنفت كل من أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا، فيما قالت لندن إنها في مرحلة تقييم موقف لاستئناف التمويل.