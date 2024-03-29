مرور 807 أفراد من معبر رفح البري في الاتجاهين

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عبر 807 أفراد ما بين مصابين وأصحاب جوازات أجنبية وإقامات، من معبر رفح البري بشمال سيناء في الاتجاهين، اليوم.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، استقبال 756 فردا قادمين من قطاع غزة وبينهم 577 أصحاب إقامات وأصحاب جوازات أجنبية ومصريين، و17 جريحا و19 مريضا و97 مرافقا و1 من أطباء بلا حدود و45 ضمن وفد إماراتي.

وأضاف المصدر أن 51 فردا غادروا الأراضي المصرية منهم 13 فلسطينيا و1 من المطبخ العالمي و2 أطباء بلا حدود و35 وفدا إماراتيا.

وفي ذات السياق كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إدخال 7 سيارات إسعاف و4 سيارات دفع رباعي إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأكد المصدر أن سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة ونقل الجرحى الفلسطينيين وإجراء الجراحات الخفيفة، حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل الطبية وسيارات الدفع الرباعي لصالح خدمات مستشفى الإمارات الميداني.