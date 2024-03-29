شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، هطول أمطار ما بين غزيرة بالمدن الساحلية للمحافظة (بلطيم والبرلس ومطوبس والحامول وسيدي سالم)، ومتوسطة على باقي مدن المحافظة، وهو ما تسبب في تكوين عشرات التجمعات المائية بالشوارع والأحياء، حيث شن مسئولي الوحدات المحلية حملة لكسح مياه الأمطار والتجمعات المائية لتسهيل حركة المرور.

فيما أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالمحافظة، باليقظة وانتشال مياه الأمطار والتجمعات المائية بالأحياء والطرق ومتابعة حالة الطقس على مدار اليوم.

الحاج محمد شرابي، شيخ الصيادين بالبرلس، في تصريحاته لـ"الشروق"، يقول إن المحافظة شهدت سوء بحالة الطقس وسقوط أمطار على المدن الساحلية للمحافظة، مؤكدا أن حركة الصيد مستمرة دون توقف والصيادين خرجوا إلى العمل بشكل طبيعي فجر اليوم، مع استمرار فتح ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة.

ولفت إلى أنه طالب الصيادين بالحيطة والحذر من حالة الطقس وحركة الأمواج في البحر، مؤكدا أن الصيادين ليس أمامهم غير العمل مهما كانت الظروف المناخية لأن عملهم ورزقهم مرتبط بصيد الأسماك، ودون الصيد لا يوجد دخل يومي لهم ولا معاش.