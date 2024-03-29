واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن انزعاجها الشديد من إعدام مدنيين فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في قطاع غزة ودفنهما في الرمال بالجرافات، مطالبة بإجراء تحقيق في الحادثة.

جاء ذلك على لسان أحد المتحدثين باسمها ردا على سؤال لوكالة الأناضول حول مشاهد عرضتها قناة "الجزيرة" القطرية يُظهر إعدام جنود إسرائيليين فلسطينيين اثنين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة لشمال غزة.

وقال المتحدث، في بيان الجمعة، إنهم منزعجون بشدة من الحادثة، مضيفا: "ننتظر أن يتم التحقيق في هذه الحادثة بطريقة صحيحة، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من التحقق بشكل مستقل من المشاهد التي تم بثها لأول مرة على قناة الجزيرة، لكنهم تواصلوا على الفور مع الجانب الإسرائيلي بشأنها وطلبوا معلومات حول الحادثة.

وذكر أن على إسرائيل مسئولية التحقيق في الانتهاكات المثبتة لقوانين الحرب ومحاسبة الجناة بالطريقة المناسبة.

ومساء الأربعاء، عرضت قناة "الجزيرة" مقطعا مصورا لم تكشف عن كيفية حصولها عليه أو تاريخ تصويره، يبدأ بمشاهد لشابين فلسطينيين أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة، سالكين شارع الرشيد غربي القطاع، قبل أن تظهر في الصورة قوات للجيش الإسرائيلي متمركزة في طريقهما قرب دوار النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة، وتستهدف الشابين رغم رفعهما الرايات البيضاء.