قطر تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أن يوم غد الأحد الموافق 30 من شهر مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: عقدت لجنة تحري رؤية الهلال اجتماعها مساء يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ الموافق 29 مارس 2025 م لتحري رؤية هلال شهر شوال، واثبات شهادة من يراه، وحيث ثبتت رؤية الهلال هذه الليلة.

فإن اللجنة تعلن أن غدا يوم الأحد الموافق 30 من شهر مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.