 محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط

حماده عاشور
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 10:29 م

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، بجولة تفقدية شملت عددا من المرافق الخدمية بمركز قفط، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمرافق المختلفة، حيث اطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا على أهمية تحسين مستوى الأداء لتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

كما حرص المحافظ على أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد نجع علي سالم في كلاحين قفط، حيث التقى عقب الصلاة بأهالي المنطقة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات بالمركز.

وأوضح أن الجميع يعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك، وهو خدمة المواطن القنائي وتوفير حياة كريمة تليق به.

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