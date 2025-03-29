محافظ الغربية: رعاية الأيتام مسئوليتنا جميعا

حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، في تقليد سنوي يعكس اهتمام المحافظة برعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا، مقدمًا التهنئة لهن، وذلك بحضور حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأعرب محافظ الغربية، خلال الزيارة اليوم السبت، عن سعادته بالتواجد وسط الأيتام في هذه المناسبة المباركة، حيث اطمأن على أحوالهن ومدى رضاهن عن مستوى الخدمات المقدمة لهن، كما تأكد من المسئولين في الدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه لضمان حياة كريمة للأطفال.

وشدد المحافظ، على ضرورة حسن معاملة الفتيات وتوفير جميع احتياجاتهن، مشيرًا إلى أن الدولة تولي رعاية الأيتام اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

ووزع المحافظ، العيدية والهدايا على الأطفال، داعيًا الله- عز وجل- أن يكون عيدًا سعيدًا عليهن، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام، لضمان توفير بيئة مناسبة تساعدهم على النمو في مناخ صحي ومستقر.

وأشار الجندي، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المجتمع بكل فئاته مسئول عن دعم الأيتام وإسعادهم، داعيًا المؤسسات والجمعيات الخيرية إلى تكثيف جهودها لخدمة هذه الفئة ورعايتها بالشكل الأمثل.