مياه الجيزة: انتشار فرق الطوارئ والمعدات لسرعة التعامل مع تجمعات الأمطار

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار.

وأشار بيان للشركة القابضة للمياه إلى أن فرق الطوارئ ومعدات الشفط انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وشهدت أغلب مناطق المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من بينها: إمبابة، والمهندسين، والدقي، والعجوزة، والجيزة، والحوامدية، ومنشأة القناطر، والعمرانية، والهرم، وفيصل، إلى جانب الطرق والمحاور الرئيسية مثل: طريق مصر– إسكندرية الصحراوي، وكورنيش النيل، وطريق الفيوم.

وأكد رئيس الشركة، محمد حفناوي، أن فرق العمل مدعومة بسيارات الشفط والمعدات اللازمة، تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع مياه الأمطار، وعدم تأثر الحركة المرورية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي تجمعات ناتجة عن سقوط الأمطار.