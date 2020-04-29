وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن قلق بلاده من التطورات الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن التطورات في ليبيا مصدر قلق شديد لإيطاليا، مشددا على أن الحوار السياسي وفق المسار الذي حدده مؤتمر برلين يظل الخيار الوحيد الموثوق والفعال للتغلب على الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دي مايو، اليوم الأربعاء، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، حيث ناقشا عددا من المسائل والقضايا على رأسها الملف الليبي وآخر التطورات على الأرض هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن بلاده تدعم وحدة ليبيا وسيادتها.