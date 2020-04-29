الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة والرياح معتدلة تنشط أحيانا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الخميس، على القاهرة الكبرى معتدلا نهارا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى الوجه البحري سيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

أما على السواحل الشمالية الغربية، فالطقس لطيف نهارا بارد ليلا شبورة مائية صباحا الرياح معتدلة، وبالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا بارد ليلا ، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية، فيما يكون مائلا للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة بشمال الصعيد، لطيف ليلا في جنوبه.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

شبين الكوم 16 28

طنطا 15 28

دمنهور 15 26

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 24

مطروح 15 22

السلوم 14 23

سيوة 13 31

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 15 28

الإسماعيلية 15 29

السويس 16 29

العريش 15 23

رفح 14 22

رأس سدر 15 27

نخل 10 26

نويبع 21 29

طابا 17 26

كاترين 10 23

الطور 19 26

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 31

الفيوم 16 30

بنى سويف 17 30

المنيا 17 31

أسيوط 18 31

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الأقصر 20 33

أسوان 21 34

أبوسمبل 22 33

الوادى الجديد 22 32

شلاتين 19 32

أبورماد 20 31

حلايب 21 29

رأس حدربة 22 29