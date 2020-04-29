أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال مفاده: هل يقبل صيام رمضان هذا العام ممن عليه قضاء منذ رمضان الماضي؟

وقال «عاشور» خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، إن «صيام الفرد مقبول وصحيح، إذا كان على الفرد صيام في العام الماضي بعذر وامتد العذر به ولم يستطع قضاء صيام العام الماضي بعد أن جاء رمضان هذا العام».

وأضاف أن «من ترك صيام العام الماضي بغير عذر وصام هذا العام، فصيامه مقبول، بشرط أن يستغفر الله، وتكون لديه نية بقضاء صيام العام الماضي فيما بعد، إضافة إلى صيام هذا الشهر، وله أجره عند الله عز وجل».

