الاتحاد الإفريقي يدعم جهود السودان لتحقيق السلام الشامل

أكد رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش، دعم الاتحاد الإفريقي لجهود السودان لتحقيق السلام الشامل المستدام والتنمية والاستقرار وبسط الأمن وبناء المؤسسات.



وبحث الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، مع السفير محمد بلعيش، بحضور وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، القضايا التي تواجه البلاد بصفة عامة، ومخرجات ومراحل ومسار السلام الشامل بصفة خاصة، وشكل العلاقة بين السودان والأمم المتحدة بعد خروج قوات بعثة "يوناميد"، إلى جانب وجهة نظر السودان من البعثة السياسية القادمة للبلاد على أساس البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة.



وأكد بلعيش -في تصريح صحفي عقب اللقاء- قدرة المسئولين في الحكومة الانتقالية على انجاز كل استحقاقات السلام ومجابهة التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية المتمثلة في جائحة كورونا والشائعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالسودان.



بدوره، امتدح وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية، والموقف الذي أعلنه السفير بلعيش باستعداد الاتحاد الافريقي لدعم موقف السودان من البعثة القادمة على أساس البند السادس وعكس وجهة نظره للمنظمة الدولية،

ودعم قراره في أن تكون البعثة القادمة على أساس البند السادس، والذي لا تكون فيه أية مهمة عسكرية سواء كانت من ذوي القبعات الزرقاء أو من قوات الشرطة الأممية، على أن تكون مهمتها سياسية لدعم التحول والفترة الانتقالية في السودان.