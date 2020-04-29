منذ 6 أعوام، بدأت "هانا بايج"، معلمة التاريخ في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في ممارسة هواية جديدة وهي "الرسم على أرغفة الخبز"، وذلك بعد أن أهداها أحد زملاءها الهولنديين فرنا كهدية لزواجها.

لا يكمن جمال ما تقدمه هانا في بعض النقوش على الأرغفة، بل الأشكال المعقدة المنسوجة على طول الرغيف، والألوان المستخدمة من مواد طبيعية.

عشقت مدرسة التاريخ، العجين أكثر من أي شيء آخر، واعتبرته الهواية التي كانت تبحث عنها طوال حياتها، ولم تحاول تحويلها إلى مهنة، بل اكتفت بإرضاء شغفها، ومؤخرا بدأت في نشر صور لها على موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام"، وهو ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

فعندما ترى رغيف الخبز، قد تعتقد أنه "لوحة تشكيلية" لأحد الفنانين، لكنه يكون عبارة عن رسومات ونقوشات صُنعت على العجين، واستخدمت فيه "هانا" الأطعمة المتوفرة لديها، مثل الخضروات والألوان الطبيعية المستخدمة في الطهي.

ظلت "هانا" تتعلم كيفية صناعة الخبز في المنزل، واستغرقت 6 أشهر لاتقانه: "بدأت من الصفر، وقررت أن أتعلم صناعة الخبز من بدايته وإضافة المكونات. لا أتذكر متى بالتحديد بدأت القيام بالتصاميم والرسم على عجين الخبز بهذه الطريقة، ولكن كان الوقت مبكرًا، لم يمر أكثر من عام على بداية اهتمامي بالأمر".

تحب "هانا" الارتجال في اختيار تصميماتها: "كنت أستعين بكتب وتصميمات أجدها في المجلات، وأحاول تقليدها، لكن مع تقدم الوقت بدأت في استلهام الرسومات والتعبيرات التي أصنعها على أرغفة الخبز مما أراه في الطبيعة من أوراق الأشجار والأزهار وغيرها".

تستخدم "هانا" في عملها أدوات المطبخ الحادة، والمقص وأدوات العجن والتشكيل، بالإضافة إلى أداة خاصة ذات فراغات وشفرات تصنع بها الأشكال المختلفة على العجين.

ترى "هانا" في رسمها على الخبز وسيلة لإزالة الضغوط ومحاولة خلق متنفس بعيدًا عن مشاكل الحياة اليومية: "لقد علمني الصبر؛ حيث أُعِدّ العجين وأنتظره حتى يتخمر لوقت كافٍ، وأشعر بالسعادة عند إنجازه لأن هذا الشيء أنا الذي صنعته بيدي".

وتشارك "هانا" ما تصنعه مع طلابها، فهي عادةً ما تأخذ لهم كميات مما تخبزه: "أحب إحضار الخبز للطلاب، كما أنهم يساعدونني أحيانًا".