وزارة الرياضة الفرنسية تتوقع تلقي مقترحات جديدة لتنظيم «تور دو فرانس»

تتوقع وزارة الرياضة الفرنسية أن يتقدم منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) شركة (أيه.اس.أو) بمقترحات جديدة لتنظيم الحدث التاريخي بعدما قال إدوار فيليب رئيس الوزراء إن الأحداث الجماهيرية لا يمكن أن تقام حتى سبتمبر المقبل.

وكان كريستيان برودوم رئيس السباق استبعد من قبل خيار إقامة السباق، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، بدون جمهور، والذي تم تأجيله بالفعل بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.

ولكن الموعد المحدد لبدء السباق، يوم 29 أغسطس المقبل في نيس، لن يسمح به من قبل الحكومة التي ذكرت أن الأحداث التي يتواجد بها أكثر من خمسة آلاف شخص لن يتم إقامتها حتى الأول من سبتمبر على أقرب تقدير.

ولم يذكر فيليب صراحة، الدراجات، في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان أمس الثلاثاء، والذي أنهى فعليا موسمي كرة القدم والرجبي في البلاد.

ولدى شركة (ايه.اس.أو) تجربة مع تنظيم أحداث بدون جمهور، حيث أقامت سباق باريس-نيس في مارس الماضي بدون جمهور في منطقتي البداية والنهاية. ويمكن استخدام سباق دوفين للدرجات، الذي سيقام في أغسطس المقبل لاختبار الاجراءات.

وكانت هناك أنباء جيدة للدراجين في فرنسا، خاصة بعد أن قال فيليب إنه سيسمح بإجراء تدريبات فردية خارج المنازل بداية من 11 مايو.