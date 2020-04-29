 إزالة 25 حالة تعد على أراضي زراعية في بنى سويف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 25 حالة تعد على أراضي زراعية في بنى سويف

حازم الخولى:
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:43 م

أعلن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بواقع 18 حالة على مساحة 18 قيراطا بمركز الواسطى، و3 حالات بمركز الفشن، و4 حالات بمركزي ببا وسمسطا.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد غنيم أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصد لظاهرة التعد على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.


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