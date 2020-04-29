استطلاع: تزايد نسبة الألمان المحافظين على النظافة الصحية بسبب كورونا

كشفت نتائج استطلاع نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تزايد أهمية النظافة الصحية لدى الألمان منذ اندلاع جائحة كورونا في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس الرأي، ارتفعت نسبة الألمان الذين يحرصون على غسل أيديهم لدى العودة إلى المنزل من 71% العام الماضي إلى 93 حاليا.

كما ارتفعت نسبة الألمان الحريصين على غسل أيديهم قبل الطعام من 65% العام الماضي إلى 73% في الوقت الحالي.

وأوضحت النتائج أن نسبة مستخدمي الكمامات، قبل فرض ارتدائها، كان 20%، بين النساء، و25% بين الرجال.

وذكر المعهد أن نسبة الألمان الذين يحملون عبوات مطهرة معهم تجاوزت 33 في المئة، مقارنة بـ 25% العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الألمان الذين يحملون معهم مناديل مطهرة.

وأظهرت النتائج أن العديد من الألمان يحاولون تجنب لمس أشياء مثل مقابض الأبواب.

وأجرى المعهد الاستطلاع في مارس الماضي وأبريل الجاري، وشمل ألفا وأربعة مشاركين، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عاما.