الإمارات تسجل 9 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يشكل أكثر من 12ر0% من سكان دولة الإمارات.

وأعلنت الوزارة عن قيامها بإجراء 26 ألف و195 فحصا جديدا للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتم رصد وتسجيل 549 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 11 ألف و929 حالة إصابة حتى الآن.

وتماثلت 148 حالة جديدة للشفاء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 2329 حالة.

كما تم الإعلان عن 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 98 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، إن الدولة مستمرة في التوسع في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف المبكر عن المصابين، مشيرة إلى تطبيق الإمارات أفضل وأحدث أساليب العلاج ما يسهم في زيادة نسب التعافي في الدولة.

ومن جانبها، أوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة،الدكتورة فريدة الحوسني، أن بعض التقارير أثبتت أن فيروس كورونا المستجد يترك بعض الآثار لدى فئة قليلة جداً من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بالفيروس، وتشمل الآثار التي قد يتركها الفيروس التأثير على كفاءة الرئتين.

وأشارت إلى أن بعض المرضى الذين تم شفاؤهم قد يعانون من ضعف وظائف الرئة، وعدم المقدرة على القيام ببعض الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقًا، ومنها المشي لمسافات طويلة وضيق في التنفس.

وأكدت الحوسني عدم رصد أي حالات في الإمارات أُصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى بعد شفائها.