المسرح والحرب العالمية وأشياء أخرى بعيون رائد المسرح زكي طليمات

في مثل هذا اليوم -29 أبريل- ولد زكي طليمات، الذي تكمن أهميتة ليس في كونه مجرد مخرج أو ممثل أو مؤلف، بل في أنه أحد رواد المسرح المصري، وعمل على إرساء قواعده وتأسيس الكثير من الأركان الهامة في الحياة الفنية المصرية.

وفي ذكرى ميلاد طليمات، نحاول التعرف عن قرب على ملامح فكره، والعصر الذي كان يعيش فيه، وخاصة فترة الأربيعينيات، من خلال ما كتبه في مقالاته بمجلة الرسالة، والتي كان دائم الكتابة فيها، وهي أحد أشهر المجلات الثقافية في هذا التوقيت وكان يرأس تحريرها الأديب أحمد حسن الزيات.

- الموهبة دون دراسة أسلوب مرفوض!

في مقال نشر في 7 يونيو 1942، بمجلة الرسالة، تحت عنوان " إنشاء معهد لفنون التمثيل ضرورة لا غنى عنها"، تحدث فيه طليمات عن حال الفن في هذه الفترة وما سبقها، وعن مطالباته المتكررة إلى المسئولين لكي يتخذوا إجراءات لإقامة معهد خاص بفن التمثيل، والكف عن الاعتماد على الموهبة فقط والارتجال في مجال يحتاج إلى الدراسة.

ويتضح من ذلك من خلال ما ذكره طليمات في مقاله، أنه رجل منطقي يعتمد على الدراسة والعلم في عمله، ويقدر المواهب بالطبع، ولكنه يرى أنها بدور دراسة ينقصها الكثير، فنجده يقول: "وليس فن الأداء التمثيلي وصناعات المسرح وفن الإخراج مما يرتجل ارتجالاً، أو يدفعه الميل والرغبة، وإنما هي فنون تقوم على التثقيف النظري الواسع والممارسة السليمة من الزيف بعد أن تناولها العلم بالصقل، فتعد لها القواعد وتأصل لها".

ويمكن فهم الخريطة العامة للعمل للفن في هذه الفترة التي كتب فيها المقال من خلال ما ذكره طليمات عن حال المسرح والقائمين عليه، وهو بذلك يعكس صورة عن وضع قائم نستطيع رؤيته في كل مرة نقرأ كلماته، فقال: "إن ما انتهى إليه المسرح المصري في شتى نواحي هذا الفن ولا سيما فن التمثيل والإخراج، إنما هو ثمرة الجهاد الذي يقوم على الموهبة العاجزة، أكثر مما يقوم على الموهبة المثقفة والدراية الكاملة بمعارف هذه الفنون، وهو جهاد كان يسفر ولا شك عن مستوى أرفع مما انتهى إليه لو أنه أحيط بالدراسات التي تنمي مواهب القائمين عليها".

والقاريء لتاريخ طليمات الفني، يجد فيه رجل مُصر كل الإصرار على وضع الأمور في مكانها الطبيعي، وتصحيح الأوضاع، كما أنه لا يمل من كفاحه وسعيه، بل يظل يحاول، ونستكشف ذلك من خلال محاولته أكثر من مرة لإقامة معهد للتمثيل، كانت الأولى عام 1930 بعد عودته من البعثة.

ولم يستمر سوى عام واحد، ثم افتتح مرة أخرى عام 1944، أي بعد المقال بعامين، الذي أنهاه بقوله: "إن إنشاء معهد للتمثيل ضرورة، يجب مواجهتها وعرضها لوزارة الشئون الاجتماعية التي آل إليها أمر الفرقة المصرية وإعانات التمثيل والموسيقى، ومادامت الوزارة قد أولت المسرح المصري هذه العناية، إذ تتعهد الآن بنفسها أمر توجيهه وتقويمه...".

- تأثير الحرب على الفن

في مقدمة مقال له، يناير عام 1945، تحت عنوان المسرح المصري في هذه الحرب، تحدث فيه طليمات عن تأثير الحرب العالمية الثانية على المسرح ومصر، وفي بداية المقال، شرح مدى تأثير الحرب على الإبداع والمبدع، متمثلاً في الكاتب وما يكتبه من نصوص، والفرق بين الكاتب في الدولة التي تجري داخلها الحرب ونتاجه الفكري، والدولة التي على مشارف الدخول في هذه الحرب.

ونرى قدرة طليمات على وصف تأثر مصر بالحرب ومعاركها، ومهارته على عكس صورة لواقعه، حيث قال: "الحرب عندنا ضائقة مادية وأزمة نفسية، إرهاب وفزع وتلويح بدمار، بل ودمار مرتجل يقع من وقت لآخر في الصحراء الغربية وفي أطراف شواطئنا بفعل غارات جوية، أو زحف من جيوش المحور، والجيوش الحليفة بريطانيا، فأغلبيتنا الساحقة تحس الحرب ولا تراها، وتشم دخانها ولا تكتوي بظلها... ننعم بشعور نسبي من الاستقرار، ولكنه شعور تشوبه مخاوف الخطر القائم وملل الانتظار".

وقسم الكتابة المسرحية في هذه الفترة إلى ثلاثة أنواع، الأولى مشاهد تمثيلية للدعاية ولمعالجة توافه الأمور الجارية، والثاني مسرحيات تعالج قيم إنسانية ثابتة لها اتصال بالحرب، والثالث مسرحيات فكاهية.

ثم تحدث عن تأثير الحرب بشكل مادي على كتابة النقد والدعاية للأعمال المسرحية المُنتجة في هذه الفترة، فقال: "تكمش النقد حتى صار أسطراً في المجلات بعد أن كان يملىء أنهاراً من الجرائد وصفحات المجلات، وعلى هذا ضائقة الورق وطغيان أخبار الحرب على كل ما عداها... أما الدعاية فصارت متواضعة في لغتها وفي الحيز الذي تشغله من الصحف وإعلانات الحائط، ومرجع ارتفاع أسعار النشر بالجرائد نتيجة لارتفاع سعر الورق، مما دفع البعض إلى الإعلان عبر الراديو، وكانت وسيلة جديدة، ظهرت لأول مرة على يدي الفرقة المصرية".

وضرب طليمات من خلال هذا المقال مثال لكيفية شرح وضع عام في سطور بقدرة على الإيجاز والتعبير عن الحالة التي يعيشها مواطن مصري مرتبط بمجال الفن، وليس في وضع سهل بل حالة حرب، وتأثيرها على الفن متمثلاً في المسرح في ذلك الوقت، والصحف والدعاية المسرحية.