منظمة الصحة العالمية تطالب بالتضامن العالمي في مواجهة كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس، بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، إن العالم أمامه فرصة لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والدمار الذي يحدثه في غضون أسابيع إذا وقفا صفا واحدا في مواجهة الأزمة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي على الإنترنت من جنيف اليوم الأربعاء "يجب أن يكون الخيار هو الإنسانية ضد هذا الفيروس".

وفي 30 يناير، وجه تيدروس أعلى مستوى من التحذير توجهه منظمة الصحة العالمية، بناء على نصيحة لجنة الطوارئ.

وقال تيدروس "لقد أطلقنا جرس الإنذار في وقت مبكر، وأطلقناه بعد ذلك في كثير من الأحيان"، مشيرا إلى أنه كان قد تم تسجيل 82 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خارج الصين في ذلك الوقت.

وقال تيدروس "هناك شيء واحد لم نفعله بعد.. نحن لم ولن نستسلم ."

وتابع "قلنا مرارا وتكرارا إن العالم لديه فرصة سانحة للاستعداد ومنع انتقال العدوى في المجتمع على نطاق واسع".

ونظرا لانتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 1ر3 مليون حالة، مع تسجيل حوالي ثلث الحالات في الولايات المتحدة.