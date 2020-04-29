بريطانيا تسجل 445 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأربعاء، تسجيل 445 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 19746 حالة وفاة.