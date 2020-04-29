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بريطانيا تسجل 445 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 4:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 4:26 م

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأربعاء، تسجيل 445 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 19746 حالة وفاة.


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