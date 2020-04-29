اليونان تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا «خطوة بخطوة»

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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء أن بلاده ستبدأ تدريجيا في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وقال ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي إنه سيتم تخفيف الإجراءات "خطوة بخطوة" بدءا من يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج دون قيود بدءا من 4 مايو.

وسيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات، بفتح أبوابها مجددا اعتبارا من ذلك اليوم.

وستبدأ الدراسة لطلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية في 11 مايو.

وفي الأسابيع التالية، سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس. وفي حزيران/يونيو، سيتم السماح بتشغيل الفنادق مجددا بالتعاقب.

يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 27ر1% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.