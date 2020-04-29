ما حقيقة الفيديو المتداول لجنازة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؟

أنباء وتكهنات وتصريحات لمسئولين عن صحة زعيم كوريا الشمالية في الأيام الماضية، وسط حالة من التعتيم الشديد وعدم الإدلاء بأي معلومة أو تصريح من جانب السلطات الكورية الشمالية.

وعززت حالة التعتيم الشديدة لكوريا الشمالية التكهنات حول تدهور صحة زعيمها، البالغ 36 عاما، وانتشار أنباء بشأن وفاته، بعد إجرائه عملية جراحية منتصف الشهر الجاري، وخاصة مع اختفاءه عن الأنظار لأكثر من أسبوعين، وغيابه عن أبرز المراسم والاحتفالات بالبلاد، حتى أشيع خبر وفاته بتلفزيون "هونج كونج"، وفقا لشبكة "سي إن إن " الأمريكية.

فانتشرت، مؤخرا، صورا ومقاطع فيديو لجنازة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد حقيقة وفاة الزعيم الكوري، التي صرح بها بعض المسئولين في المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية، أخرها نشر مقطع فيديو بعنوان "جنازة الديكتاتور الكوري الشمالي".

ولكن، ما حقيقة مقطع الفيديو، وهل هو لجنازة زعيم كوريا الشمالية حقا؟

الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لا يظهر جنازة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بل هو مقطع فيديو تم التقاطه أثناء جنازة والد كيم، الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونج إيل، في ديسمبر عام 2011.

وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي التقطت مقطع الفيديو، فمقطع الفيديو هو جزء من حلقة إخبارية مدتها ثماني ساعات تظهر آلاف المعزين يصطفون في شوارع العاصمة الكورية الشمالية، لوداع الرئيس الكوري الشمالي السابق.

ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن الفيديو "كان مشوشًا لذلك كان من الصعب معرفة أن الصورة المحمولة على سيارات موكب الجنازة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إيل وليست لابنه كيم جونج أون".

وبالرجوع إلى الفيديو الأصلي تم إخراج لقطة لزعيم كوريا الشمالية الحالي خلال وقوفه بجانب موكب الجنازة، مما يحسم أن الجنازة ليست له، وإنما لوالده الزعيم الراحل.

وظهرت تقارير إخبارية عديدة حول صحة الزعيم كيم، في الأسابيع الأخيرة، بعد انتشار تكهنات تفيد بتدهور حالة الزعيم الكوري الشمالي الصحية لحالة خطيرة بعد إجراءه جراحة في القلب، وما عزز من صحة التكهنات نشر الصحف العالمية عن مصادر لها تصاريح عن صحة الزعيم كيم.

فضلا عن تقرير وكالة "رويترز" البريطانية، الذي يفيد بإرسال الصين وفد طبي إلى كوريا الشمالية لتقييم حالة الزعيم كيم، وجاءت رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، ومع ذلك، لم تتمكن وكالة الأنباء البريطانية من ربط رحلة الفريق الطبي الصيني بصحة الزعيم كيم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مسئولين إن وفدا صينيا برئاسة عضو بارز بإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي، للمساعدة في تقييم حالة الزعيم الكوري الشمالي الصحية، فيما أذاع تلفزيون هونج كونج الرسمي خبر وفاته، نقلا عن "مصدر مهم للغاية".

ولكن، حتى كتابة هذه السطور، لم يتم تأكيد وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة تراقب كوريا الشمالية عن كثب.

فقد نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية رسالة لزعيم البلاد كيم جونج أون كتبها لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، كدليل على أن زعيمهم لا يزال على قيد الحياة، فضلا عن رسالة لكيم يعرب فيها عن تقديره لعمال البناء والتشييد بشمال البلاد، في إشارة إلى أنه لايزال على قيد الحياة.

ومع ذلك، لم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية الصيغة التي أرسل بها الزعيم الكوري رسالة شكره للعمال، ولم تقدم أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروفه الصحية أو أنشطته أو حتى صورة له، ما جعل التكهنات بشأن صحته مستمرة.