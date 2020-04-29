 انخفاض سعر الفائدة في كينيا إلى أقل مستوياته منذ 9 سنوات - بوابة الشروق
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انخفاض سعر الفائدة في كينيا إلى أقل مستوياته منذ 9 سنوات

نيروبي - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 8:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 8:10 م

قرر البنك المركزي الكيني، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع خاص للجنة السياسة النقدية، في محاولة لتعزيز وضع الاقتصاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال باتريك نجوروجي محافظ البنك المركزي في بيان، إن لجنة السياسة النقدية خفضت الفائدة من 25ر7% إلى 7% خلال اجتماع اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الخفض يعني خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (نقطتين مئويتين) منذ نوفمبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2011.

كان متوسط توقعات 5 محللين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم حول خفض الفائد، بلغ 50 نقطة أساس أي ضعف الخفض الذي تقرر بالفعل.


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