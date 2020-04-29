انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا فى النمسا إلى 2043 بعد شفاء نحو 12 ألفا و779 حالة

أكدت وزارة الصحة النمساوية اليوم انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون حاليا من فيروس كورونا فى البلاد الى 2043 حالة فقط بانخفاض نحو مائتي حالة مقارنة بالامس وذلك مع ارتفاع حالات الشفاء إلى 12 ألفا و779 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء أن يجري علاج 386 من هؤلاء المرضى في المستشفى منهم 131 حالة في وحدة العناية المركزة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الاصابة الحالية لا تزال في العاصمة فيينا وتبلغ 552 حالة يليها ستيريا (471) والنمسا السفلى (345) وتيرول (240 حالة).

وأشار البيان إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في فيينا أمس ليرتفع عدد الوفيات فى العاصمة الى 130 حالة بينما تعافى 1790 شخصًا فى العاصمة وحدها.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات فى النمسا سجل 15 ألفا و402 حالة وتوفى منها 580 حالة.