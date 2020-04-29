الجيش اللبناني: إصابة 81 عسكريا وتوقيف 20 شخصا خلال أعمال الشغب

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاربعاء إصابة 81 عسكريا وتوقيف 20 شخصا خلال تنفيذ مهمات حفظ الأمن في البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" :"تابعت وحدات الجيش تنفيذ مهماتها لحفظ الأمن والاستقرار خلال الاحتجاجات الشعبية المطلبية في مختلف الأراضي اللبنانية. ونتيجة أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس في ساحة النور- طرابلس أصيب 50 عسكريا من بينهم 6 ضباط".

ولفتت إلى أن وحدات الجيش أوقفت في الساحة المذكورة 19 شخصا لإقدامهم على رمي المفرقعات ورشق عناصر الدورية بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق مصارف وعدد من الصرافات الآلية، كما أوقف شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم.

ووفق البيان ، تعرضت دورية للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في محلة البحصاص - طرابلس ما أدى إلى إصابة عسكريين وتعرض آلية لأضرار.

وأشار البيان إلى إصابة 29 عسكريا في بيروت وصيدا الأوتوستراد الساحلي بسبب تعرض دوريات الجيش للرشق بالحجارة أثناء محاولة إعادة فتح بعض الطرق.

وجددت قيادة الجيش التأكيد على ضرورة المحافظة على سلمية التظاهر.

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.