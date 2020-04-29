وزير الصحة الكويتي: شفاء 213 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 1389 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال213 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 164 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 1176 حالة.