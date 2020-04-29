رئيس وزراء لبنان يهدد بفضح جهات تسعى للفتنة بين الشعب والجيش

هدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، بفضح جهات - لم يسمها - تسعى للفتنة بين الجيش والشعب في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية ، قال دياب خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تعليقاً على أعمال الشغب والمواجهات بين المحتجين والجيش، إن انتفاضة المواطنين طبيعية، ولكن هناك جهات تسعى للفتنة بين الجيش والشعب، مهدداً بكشف هذه الجهات إذا استمرت بالتحريض.

وأضاف "ليس غريباً أن ينزل المواطنون إلى الشارع حتى يرفعوا أصواتهم. لكن الغريب أن هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشويه التحرّكات الشعبية، وحرق البلد".

وتابع رئيس الحكومة "إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها".

وأعرب عن حرصه في الوقت الحاضر "على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة المواطنين. هناك من عنده رغبة أن يجوع المواطنون أكثر".

يذكر أن لبنان يشهد منذ أيام مظاهرات شعبية في العديد من المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه وفي جبل لبنان، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي بلغ أكثر من 4000 ليرة لبنانية، وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة، يتخللها على الغالب أعمال شغب وإحراق للمصارف ومواجهات مع القوى الأمنية والجيش اللبناني.