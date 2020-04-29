 تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:02 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 721 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغت ألفا و567 فحصا في عموم لبنان.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس قد ارتفعت إلى 150 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك