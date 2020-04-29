تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 721 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغت ألفا و567 فحصا في عموم لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس قد ارتفعت إلى 150 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.