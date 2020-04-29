البيت الأبيض: ترامب وعبد الله الثاني يبحثان هاتفيًا جهود مكافحة جائحة كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جهود مكافحة جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" في كلا البلدين.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء أن ترامب وجه الشكر للعاهل الأردني بسبب ما وصفه بـ"الالتزام الكريم" بإرسال إمدادات طبية للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب والملك عبد الله الثاني اتفقا على تعزيز التعاون مع سائر الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأعضاء مجموعة العشرين للقضاء على الجائحة والحد من تداعياتها الاقتصادية، كما ناقش الزعيمان القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.